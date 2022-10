In den Fachkliniken Waldeck ist man jetzt mehr denn je darauf bedacht, Energie einzusparen. Foto: Christian Jäger up-down up-down Neben Folgen der Inflation Wie die Kliniken in Schwaan und Güstrow Energie sparen wollen Von Christian Jäger | 20.10.2022, 18:51 Uhr

Alles wird teurer, auch im Versorgungswesen. Während in vielen Branchen Kosten an die Verbraucher weitergereicht werden, ist das in der Medizin nicht möglich. Mit fatalen Folgen für die Kliniken.