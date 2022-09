Die Warnow schimmert zwischen den Büschen und Bäumen durch. Nur die Pflanzen und ein schmaler Trampelpfad trennen die Baugrundstücke vom Wasser. Foto: Christian Jäger up-down up-down Baugrundstücke in Schwaan Wohnen mit der Warnow direkt vor der Haustür Von Christian Jäger | 26.09.2022, 17:49 Uhr

Die Stadt Schwaan verkauft Baugrundstücke am Ende des Vorbecker Landwegs. Da die vier Flächen sich direkt an der Warnow befinden, müssen Käufer aber tief in die Tasche greifen.