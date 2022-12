Für den bisherigen Pächter der HEM-Tankstelle, Alexander Wieck, kommt die Kündigung des Vertrags nicht überraschend. Archivfoto: Frank Liebetanz up-down up-down Schwaan Pachtvertrag gekündigt: So geht es mit der HEM-Tankstelle weiter Von Ralf Badenschier | 28.12.2022, 17:48 Uhr

Am Donnerstag kann zum letzten Mal in diesem Jahr in der Wiendorfer Chaussee in Schwaan getankt werden. Pächter Alexander Wieck wurde nach zehn Jahren gekündigt. Wir haben nachgefragt, ob es schon einen Nachfolger gibt.