Samara Fatteicher bietet ihre Dekorationsgegenstände in Schwaan an. Foto: Samara Fatteicher up-down up-down Auch im Landkreis Rostock zu finden Deko und Schönes: Woher kommt der Trend der Selbstbedienungshäuschen? Von Carolin Beyer | 21.06.2023, 13:45 Uhr

Zu fast jeder Uhrzeit und auch am Sonntag noch schnell ein Geschenk besorgen? Selbstbedienungshäuschen in der Region machen es möglich. Doch woher kommt der Trend und warum bieten viele die gleiche Ware an?