Freuen sich schon auf das Tulpenfest: Gerd Koppitz, Petra Paul und Maren Lüth. FOTO: Christian Jäger Kultur-Land-Werkstatt bei Schwaan Tulpenfest zur Einweihung der neuen Vereins-Heimat Von Christian Jäger | 09.05.2022, 17:32 Uhr

Der Verein Kultur-Land-Werkstatt plant am 14. Mai mit dem Tulpenfest auf dem Schelpbrookhof die erste Sause an und in der neuen Kultur- und Begegnungsstätte.