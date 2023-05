Eine Tafel des neuen Lehrpfads präsentiert Enrico Niemann. Foto: Jessica Fischer up-down up-down Schwaan Das gibt es Neues im Kletterpark zu erleben Von Jessica Fischer | 05.05.2023, 11:52 Uhr

Der Park am Rande Schwaans ist in die dritte Saison gestartet und hat sich auch in diesem Jahr für die Besucher weiterentwickelt. Zudem sind viele Aktionen geplant.