Hier standen ehemals zwei Gebäude, nun ist das Grundstück in der Lindenbruchstraße eine Baustelle. FOTO: Carolin Beyer Baustelle in Schwaan In der Lindenbruchstraße sollen barrierefreie Wohnungen entstehen Von Carolin Beyer | 19.04.2022, 16:18 Uhr

Große Kieshaufen deuten es an: Auf dem ehemaligen Gelände des Jugendclubs in Schwaan passiert etwas. Der Investor und der Bürgermeister erklären, was geplant ist.