Baustart im Juli Hier entsteht ein neues Gemeindehaus in Göldenitz bei Rukieten Von Carolin Beyer | 02.07.2023, 13:50 Uhr

Ab kommender Woche beginnt dieser Bagger zu rollen: In Göldenitz bei Rukieten wird ein komplett neues Gemeindehaus gebaut. Foto: Carolin Beyer

Schon in wenigen Wochen können die Göldenitzer gemeinsam in ihrem neuen Gemeindehaus feiern. Was das Projekt kostet und für wann die Fertigstellung geplant ist.