Im Ortsteil Göldenitz in der Gemeinde Rukieten gibt es einen schönen Spielplatz. Allerdings fehlt den Erwachsenen ein Ort zum Treffen. FOTO: Christian Jäger Pläne der Gemeinde Rukieten Göldenitz soll ein Dorfgemeinschaftshaus erhalten Von Christian Jäger | 28.07.2022, 15:20 Uhr

Die Gemeinde Rukieten will Geld in die Hand nehmen, um auch für Erwachsene in Göldenitz einen Treffpunkt zu schaffen.