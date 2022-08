Am vergangenen Wochenende trafen die Teams das erste Mal beim Probetraining aufeinander. FOTO: Fanny Fatteicher up-down up-down Wettbewerb in Papendorf Drachenbootteams messen sich beim Kampf der Dörfer Von Carolin Beyer | 24.08.2022, 13:17 Uhr

Bei dem sportlichen Wettkampf am 27. August am Wasserrastplatz in Papendorf werden sechs Teams gegeneinander paddeln. Auch abseits des Wassers wird den Besuchern Abwechslung geboten.