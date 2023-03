Das Chili House in Schwaan schließt ab Donnerstag. Symbolfoto: Daniel Karmann/dpa/Archiv up-down up-down Schwaan Chili House öffnet wieder am Ostersamstag Von Anni Hintz | 28.03.2023, 10:08 Uhr

Das Chili House in Schwaan schließt das Restaurant am Donnerstag und öffnet wieder am Ostersamstag. Der Grund ist ein Trauerfall.