Karneval in Schwaan FOTO: Kerstin Erz (Archiv) Schwaan Carnevalsverein feiert 40-Jähriges Von Frank Liebetanz | 19.05.2022, 08:54 Uhr

„40 Jahre und nicht K.O. – SCV feiert Megashow“ heißt das Motto des Schwaaner Carnevalsvereins. So soll es am 11. Juni auch über den Bunkervorplatz im Lindenbruch schallen. Wegen der Corona-Pandemie fiel der Fasching in den Sessionen 2021 und 2022 komplett aus. Mit Feiern, Schunkeln und Tanzen wollen die Karnevalisten endlich wieder feiern.