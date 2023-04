Als Rosita Mewis Hilfe benötigt hätte, gab es diese noch nicht. Also rückte sie das Thema Autismus in die öffentliche Wahrnehmung und erleichterte damit nachfolgenden Betroffenen das Leben. Foto: Christian Jäger up-down up-down Schwaan Autismus aus der Tabuzone geholt: Rosita Mewis hat das Bundesverdienstkreuz erhalten Von Christian Jäger | 05.04.2023, 15:21 Uhr

Rosita Mewis engagiert sich im Bereich Autismus und hat das Land MV in dieser Hinsicht entscheidend vorangebracht. In Berührung mit diesem Thema kam die Schauspielerin, weil ihr eigener Sohn Autist ist – was aber zehn Jahre lang nicht diagnostiziert wurde.