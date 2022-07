Bagger haben die Arbeit aufgenommen. In bester Lage sollen hier zwei Gebäude entstehen. FOTO: Christian Jäger up-down up-down Nach vier Jahren Planung Gesundheitszentrum in bester Lage entsteht in Schwaan Von Christian Jäger | 27.07.2022, 11:49 Uhr

Das Gesundheitszentrum soll in zwei Gebäuden direkt an der Warnow entstehen. Die Pläne dafür stellte Zahnärztin Antje Rambow bereits vor mehr als vier Jahren in Schwaan vor. Jetzt kommt wieder Bewegung in das Projekt.