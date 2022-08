Der 1922 geborene Albert Russow (sitzend) feiert mit seinem Sohn Jörg Russow, Urenkel Lennart Waldera und Enkelin Stefanie Waldera (v.l.) seinen 100. Geburtstag. FOTO: Toni Cebulla up-down up-down Schwaan Albert Russow feiert seinen 100. Geburtstag im Familienkreis Von Toni Cebulla | 09.08.2022, 19:40 Uhr

Durch sein hohes Lebensalter und viele Kontakte in Schwaan ist Albert Russow, der am Mittwoch 100 Jahre alt wird, vielen in der Stadt bekannt. Er blickt auf ein spannendes Leben zurück.