Schwerer See-Unfall vor Rügen : Zwei Schiffe stoßen zusammen: Mindestens vier Verletzte

Der Unfall zwischen dem Frachter und dem Offshore-Versorger ereignete sich etwa drei Seemeilen östlich vor der Stubbenkammer Rügen.

von Stefan Tretropp/Gerrit Hencke

19. Februar 2019, 10:52 Uhr

Auf der Ostsee vor Rügen ist es am Dienstagmorgen zu einem schweren See-Unfall gekommen. Zwei Schiffe sind gegen 8 Uhr etwa zweieinhalb Seemeilen östlich vor der Stubbenkammer Rügen (Mecklenburg-Vorpommern) kollidiert. Es gab mehrere Verletzte. Die Wasserschutzpolizei gehe von mindestens vier Verletzten aus, sagte ein Sprecher.

Dänischer Offshore-Versorger in Unfall verwickelt

Wie Robert Stahlberg, Pressesprecher der Wasserschutzpolizei, mitteilte, stießen aus bislang noch unbekannter Ursache der 29 Meter lange und unter dänischer Flagge fahrende Offshore-Versorger „World Bora“ und das unter zypriotischer Flagge fahrende Frachtschiff „Raba“ (81 Meter lang) zusammen.

Der Frachter war auf dem Weg von Køge auf Seeland (Dänemark) nach Stettin in Polen. Das High Speed Craft (HSC) „World Bora“ hielt sich zuvor im Offshore-Windpark „Arkona“ vor der Insel Rügen auf.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Durch die Kollision verletzten sich nach bisherigem Erkenntnisstand mindestens vier Personen an Bord der Schiffe. Zur Art und Schwere der Verletzungen können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Einer Sprecherin der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) zufolge stammen alle Verletzten vom Windparkversorger „World Bora“. Mindestens eine Person sei mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Die Ursache für die Kollision sei noch unklar, sagte der Sprecher.

Die „World Bora“ erlitt bei dem Unfall laut Wasserschutzpolizei einen „großen Schaden an der Backbord-Seite“ und liegt derzeit im Hafen von Sassnitz. Die „Raba“ hat im Fährhafen Mukran festgemacht. Im Laufe des Tages werden Experten der Seeunfalluntersuchung an Bord beider Schiffe gehen und die Unfallursache klären. Ob Öl oder Treibstoff ausgelaufen ist, ist zunächst unklar.

Zweiter Unfall innerhalb eines Monats

Erst am 25. Januar waren östlich vor Rügen zwei Frachter kollidiert. Dabei schlug der involvierte norwegische Frachter „Norvind“ Leck. Die Besatzung konnte den Wassereinbruch jedoch stoppen. Verletzt wurde niemand. An Bord der 110 Meter langen „Norvind“ befanden sich zehn Besatzungsmitglieder, an Bord des 134 Meter langen deutschen Containerfrachters „Beate“ 13. Als Unfallursache wurde nach Angaben der Wasserschutzpolizei ein Vorfahrtsfehler der „Norvind“ ermittelt.

dpa

Gegen den norwegischen Kapitän wie auch den schiffsführenden Offizier des deutschen Schiffes wurden in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Verfahren wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs eingeleitet. So hätte der Schiffsführer der „Beate“ ein Ausweichmanöver einleiten müssen, als er die von der „Norvind“ ausgehende Gefahr erkannte.