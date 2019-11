Zoo : Zwei Rostocker Originale laden zum großen Tortenessen

Am Sonntag feiern der Zoo und der Grubenbäcker zusammen mit Besuchern ihren 120. Geburtstag.

29. November 2019, 11:30 Uhr

Rostock | Zwei Rostocker Originale laden zum großen Tortenessen ein. In diesem Jahr feiert nicht nur der Zoo seinen 120. Geburtstag, sondern auch der Grubenbäcker blickt bereits auf eine 120-jährige Geschichte zurück. Das wird gefeiert. Am Sonntag um 10 Uhr schneiden Grubenbäcker Jens Mühlau, Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück (Linke), der Uni-Rektor Prof. Wolfgang Schareck und Zoo-Direktor Udo Nagel einen Geburtstagskuchen im Zoo an und verteilen diesen an die Besucher.