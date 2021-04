Von Thailand nach Rostock : Vierter Eisbär erobert Polarium im Zoo

Mit der Unterstützung der Wohnungsgenossenschaft Schiffahrt-Hafen wurde ein neuer Fotopoint eingeweiht.

Rostock | Eigentlich sollte die neue Eisbärenskulptur schon zur Eröffnung des Polariums 2018 in den Zoo Rostock einziehen, das wurde jedoch aus Kostengründen verschoben. Am Freitag war es dann endlich so weit und der „vierte“ Eisbär konnte durch ein Spende der Wohnungsgenossenschaft Schiffahrt-Hafen Rostock eG (WGSH) eingeweiht werden. Weiterlesen: Polarium ...

