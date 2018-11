Rathaus Rostock : Wunschzettel für den Weihnachtmann ausfüllen

Die Wünsche der Kinder finden ihren Weg vom Rostocker Rathaus nach Himmelspfort.

von nnn

14. November 2018, 09:46 Uhr

Es geht wieder los: Im Rathaus Rostock sind Kinder eingeladen, ab 19. November einen Wunschzettel für den Weihnachtsmann auszufüllen. Für Stifte und Zettel ist vor Ort gesorgt. Bis zum 6. Dezember 2018 kann die gemalte oder geschriebene Post an den Weihnachtsmann dann in einen Weihnachtswunschbriefkasten geworfen werden, der in der Rathaushalle steht. Geöffnet ist die Rathaushalle montags bis freitags von 6 bis 18 Uhr.

Wer den Wunschzettel lieber zu Hause malen und dann beim Besuch des Weihnachtsmarktes (ab 26. November 2018) in den Weihnachtswunschbriefkasten werfen möchte, kann dies natürlich auch tun. Die Wunschzettel werden dann am 7. Dezember 2018 an die Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort geschickt.