Neue Appartements in Rostock : Wohnen in der alten Werft

Rostocks Wohnungsmarkt ist angespannt. Wer beruflich in der Hansestadt zu tun, aber seinen Lebensmittelpunkt woanders hat, der muss lange suchen, wenn der Arbeitgeber nicht Räume oder Kontakte vorhält. Dauerhaft zu mieten, ist bei kürzeren beruflichen Engagements oder Projekten allein aufgrund der Kündigungsfristen nicht möglich. Auch Hotels dienen nicht immer als Alternative – schließlich sind die oft sehr gut ausgelastet und auch nicht gerade günstig. Das für das Boarding-House-Projekt ausgesuchte Grundstück weist zudem viele Vorzüge auf: zentrale Lage mit gutem Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr, Einkaufsmöglichkeiten vor der Tür und natürlich die Nähe zur Warnow – klar, dass das Begehrlichkeiten von Investoren weckt. Wenn die fundierte fachliche Prüfung des Vorhabens keine Bedenken aufweist, dann kann ein solches Projekt an diesem Ort eine sinnvolle Alternative sein, in Rostock ein Zuhause auf Zeit zu finden.