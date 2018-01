Kran in Rostock : Wird „Möwe“ wieder aufgebaut?

• Der 250 Tonnen schwere Kran Typ „Möwe“ stand am Ausrüstungskai, der 1967 verlängert worden war und der Ausstattung der Schiffe diente. „Möwe“ bildet einen Gegenpol zum Hellingkran, der im Schiffbau eingesetzt wurde. • Anfang der 1970er-Jahre wurde „Möwe“ in Dienst gestellt: Hebeleistung von 20 Tonnen. • Die Wiro kaufte das Gelände 2001 von der Meyer-Werft. • 2004 wurde der Kran auf die Denkmalliste gesetzt – in Abstimmung mit der Wiro, die damals mit EU-Fördermitteln einen großen Gewerbepark errichten wollte. Der Kran sollte saniert werden und als Symbol mit Wiedererkennungswert für das Gebiet dienen. Der Plan scheiterte. • Am 11. Februar 2015 wurde „Möwe“ zerlegt und eingelagert. Die Sanierung auf 50 bis 80 Metern Kaikante inklusive Austausch der Bohrpfahlgründung und Spundwände hänge von der späteren Nutzung des Geländes und den damit verbundenen Fördermitteln ab, hieß es damals von der Wiro. • „Möwe“ gilt als sichtbares Denkmal für die mehr als 150-jährige Schiffbaugeschichte.