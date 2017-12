Kunst aus Warnemünde : Oleg malt für den Meeresschutz

vergrößern 1 von 3 1 von 3





von Maria Pistor

erstellt am 29.Dez.2017 | 05:00 Uhr

Er lebt bereits seit 2008 in der Hansestadt Rostock und hat seit der Zeit seine künstlerische Visitenkarte in vielen Wohnvierteln abgegeben: der ukrainische Künstler Oleg Chekotun. In Warnemünde hat der Diplom-Designer vor Kurzem ein stark beachtetes Kunstwerk an der Seitenwand der Weinstube Dejabo in der Mühlenstraße 34 fertiggestellt.

In Auftrag gegeben hat es Jens Höptner von Hai-Tech. Der Unternehmer ist Taucher, Surfer und ein Mensch, der sich leidenschaftlich für den Schutz der Meere engagiert und dabei die Organisation Sea Shepherd unterstützt. Diese setzt sich für Anliegen und Ziele ein, die ihm selbst am Herzen liegen. Auf dem Bild ist unter anderem ein Weißflossen-Hochseehai zu sehen, der Tauchern oft nahe kommt. Er gehört zu den gefährlichsten Arten, ist allerdings vom Aussterben bedroht. „Aber er ist im Meer sehr wichtig, dieser Hai ist das Ende der Nahrungskette“, sagt Höptner. Die Rettung des Dornhais ist ebenfalls Teil des Meeresschutzes. „Auch eine geschützte Art, die leider auch in Warnemünde als geräucherte Schillerlocken angeboten werden“, betont der engagierte Wassersportler.

Künftig soll das Engagement von Sea Shepherd noch stärker auf die Verunreinigung der Meere durch Plastikmüll eingehen. In Rostock hat Oleg Chekotun zum Thema Meeresschutz eine Fassade an der Fritz-Reuter-Straße 76 und eine in der Doberaner Straße 100 gestaltet. Im Vorfeld eines kreativen Prozesses formuliert der Auftraggeber Wunsch und Anliegen. „Davon fertige ich Zeichnungen an“, beschreibt Chekotun. Meistens entstehen durch die Absprachen bis zu fünf Motive, aus denen das endgültige Bild ausgewählt wird. „Verbinden sich Kunst und Meeresschutz, so ist das auch ein Schritt zur Rettung der Meere“, findet Höptner.

Der Künstler hat nicht nur am Dejabo gearbeitet. Auch im griechischen Restaurant Hellas im Kurhaus hat er die Wände und die Decke gestaltet. „Die Inhaber Athonasios Agrofilax und seine Frau Vassiliki Theou wollten die griechische Geschichte von der Vergangenheit bis jetzt in Bildern erzählen lassen“, so Chekotun. Auch hier wurden sich Künstler und Auftraggeber einig.