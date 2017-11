Warnemünde : Neue Bauphase Am Leuchtturm startet

vergrößern 1 von 1 Foto: Kazi 1 von 1

von Katrin Zimmer

erstellt am 13.Nov.2017 | 08:00 Uhr

Fräsen, baggern, asphaltieren – gleich nach der Hanse Sail haben Mitte August die Sanierungsarbeiten in der Straße Am Leuchtturm begonnen. Ab heute startet planmäßig ein neuer Bauabschnitt. Das hat weitere Verkehrsbehinderungen unterhalb des Warnemünder Wahrzeichens zufolge: ab der Kreuzung Georginen-/Alexandrinenstraße wird gesperrt.

Ab heute wird die Trinkwasserleitung Richtung Georginenstraße erneuert, damit anschließend Baufreiheit für die Verlegung der Schutz- und Regenwasserleitung gegeben ist, teilt Ines Rubin vom Amt für Verkehrsanlagen mit. Dazu müsse die Straße Am Leuchtturm ab der Kreuzung Georginen-/Alexandrinenstraße zwangsläufig gesperrt werden. Die Umleitung erfolge über die Georginenstraße, so Rubin, weshalb die Einbahnstraßenregelung zwischenzeitlich geändert werde. Eine entsprechende Beschilderung sei bereits erfolgt, so die Straßenaufsicht.

Nach den Fräsarbeiten verlegt Eurawasser neue Trinkwasserleitungen, Schmutz- und Regenwasserkanäle sowie Anschlussleitungen für die angrenzenden Grundstücke, teilt Sprecher Peer Steinbrückner mit. Während der Baumaßnahme sei eine Vollsperrung des Abschnitts für den Straßenverkehr unumgänglich, so Steinbrückner.

Das Ende der Maßnahme sei für Mitte 2018 anvisiert. Im gesamten Bereich rund um den Leuchtturm investiere Eurawasser rund 1,4 Millionen Euro für 255 Meter Trinkwasserleitungen, 350 Meter Schmutzwasser- und 258 Meter Regenwasserkanäle.

Insgesamt sind die Anlieger mit dem Fortschritt des Baugeschehens zufrieden. „Es sind jeden Tag viele fleißige Arbeiter da und sie sind schon weit vorangekommen“, sagt Ladenbetreiberin Ulrike von der Thüsen. Auch bezüglich der Belieferung ihres Geschäfts habe sie bisher trotz Baustelle keine größeren Probleme gehabt – alle Beteiligten zeigten sich sehr kompromissbereit, sagt die Unternehmerin.