Andachten zu Weihnachten : Gottesdienste in und um Rostock

Marienkirche So 15 Uhr Krippenspiel der Kurrenden, Pastorin Lange, 17 Uhr Christvesper mit Marienkantorei, Pastorin Lange, 22.30 Uhr Christnacht Petrikirche Di 11 Uhr mit Kindergottesdienst, Vikar Radtke Nikolaikirche So 17 Uhr Krippenspiel der Konfirmanden, Pastor Scholl, Anne Brendle, 18.30 Uhr Christvesper mit Jakobichor, Pastor Scholl Universitätskirche So 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pastor Scholl, Sylvi Holtz, 23 Uhr Christnacht, Predigt Prof. Thomas Klie, Mo 10 Uhr mit Abendmahl und Kindergottesdienst, Pastor Scholl Heiligen-Geist-Kirche So 14.30 Uhr Krippenspiel, Gemeindepädagogin Schaar, 17 Uhr Christvesper mit Kantorei, Pastor Martens, 22.30 Uhr mit Weihnachtskonzert, Gemeindepädagogin Schaar, Mo 11 Uhr Liedpredigt mit Kindergottesdienst, Propst Schünemann St.-Johannis-Kirche So 10 Uhr, Pastor Roettig, 14 Uhr Vesper, Pastor Schicketanz, 15.30 Uhr Vesper, Pastor Roettig, 22.30 Uhr Christnacht, Prof. Rösel, Mo 10 Uhr mit Abendmahl und Kindergottesdienst, Pastor Roettig, Di 10 Uhr mit Kindergottesdienst, Pastorin Möckel Südstadtgemeinde So 16 Uhr Christvesper, Pastor Kiss, Mo 10 Uhr Christfest I, Pastor Kiss, Di 10 Uhr Christfest II, Pastor Kiss Landeskirchliche Gemeinschaft So 15 Uhr mit Krippenspiel und Bläsern, Di 10.30 Uhr mit Kindergottesdienst Slüterhaus So 15.30 Uhr Kinderchristvesper mit Krippenspiel, Pastor von Saß 17 Uhr Christvesper mit Krippenspiel und Chor, Pastor von Saß, Mo 10 Uhr Abendmahlsgottesdienst, Pastor von Saß Kirche Toitenwinkel So 14.30 Uhr Christvesper mit Musical, 15.45 Uhr Christvesper mit Musical, 17 Uhr Musikalische Christvesper mit Chor, Mo 10.30 Uhr St.-Michael Gehlsdorf So 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, 17 Uhr Christvesper, Pastor Cassel, 22.30 Uhr Christnacht Projektchor, Di 10 Uhr, Pastor Cassel Michaelshof Gehlsdorf So 15.30 Uhr Christvesper, Pastor Goeritz, Mo 10.20 Uhr, Pastor Cassel, Di 10.20 Uhr, Pastor Goeritz St. Josef mit der Thomas-Morus-Kirche, Di 10.30 Uhr mit Pastorin Froesa-Schmidt St. Thomas So 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Di 11 Uhr mit Abendmahl, Pastorin Banek Gemeindezentrum Brücke So 15 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pastor Utpatel, 17 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pastor Utpatel, 22 Uhr Christnachtsfeier, Pastor Utpatel, Mo 11 Uhr mit Taufe, Pastor Utpatel, Di 10 Uhr Weihnachtsgottesdienst, Pastor Utpatel Warnemünde (Kirche) So 16 Uhr Christvesper mit dem Kantoreichor, Pastor Moritz, 17.30 Uhr Christvesper, Pastor Jeremias, 22 Uhr Christvesper mit Junger Gemeinde, Diakonin Bork und Kantor Werner, Mo 10 Uhr mit Abendmahl, Kantoreichor, Pastor Simon, Di 10 Uhr, Pastor Moritz Dorfkirche Lichtenhagen So 15.15 Uhr mit Krippenspiel, Pastorin Möhr, 16.45 Uhr Christvesper, Pastorin Kieseler, 18 Uhr Christvesper, Pastorin Kieseler, 22.30 Uhr Christnacht, Pastorin Kieseler, Mo 10 Uhr mit Abendmahl und Kindergottesdienst, Pastorin Möhr, Di 10 Uhr mit Weihnachtsspiel, Pastorin Kieseler Kessin (Kirche) So 15.45 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pastor Breckenfelder, 17.30 Uhr Musikalische Christvesper, Pastor Breckenfelder, Mo 10 Uhr mit Abendmahl, Pastor Breckenfelder Biestow (Kirche) So 16 Uhr Christvesper, Pastorin Garling, 17.30 Uhr Christvesper, Pastorin Garling, 22.30 Uhr, Die 10 Uhr, Pastor Wolter Buchholz (Kirche) So 17 Uhr Christvesper, Pastor Kumlehn, Rostocker Bläserkreis, Mo 10 Uhr, Pastor Kumlehn Gemeindesaal mit Abendmahl, Di 10 Uhr Kirche Heiligenhagen Lambrechtshagen (Kirche) So 16 Uhr, Pastorin Rotter, 22 Uhr musikalische Christnacht, Mo 10 Uhr, Pastorin Rotter, Krippenspiel Stäbelow (Kirche) So 21.30 Uhr Christnacht mit, Di 14 Uhr mit Kirchenchor Bad Doberan (Münster) So 14 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, 15.30 Uhr Christvesper, 17 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christnacht, Mo 9.30 Uhr Predigt, Bischof von Maltzahn, Di 9.30 Uhr Singegottesdienst Kavelstorf (Kirche) So 18 Uhr Christvesper, Mo 10 Uhr mit Abendmahl, Pastorin Borowski Bentwisch (Kirche) So 17 Uhr Christvesper, Pastorin Gosch Volkenshagen (Kirche) Di 10 Uhr, Pastorin Gosch, mit Abendmahl Rövershagen (Kirche) So 17 Uhr, Christvesper, Gemeindepädagogin Oehmichen Marlow (Kirche) So 17.30 Uhr, Pastor Sarx, Mo 11 Uhr Krippenspiel, Diakon Michalik Blankenhagen (Kirche) So 16 Uhr, Pastor Sarx, Die 9.30 Uhr Singgottesdienst, Pastor Sarx Dänschenburg (Kirche) Mo 9.30 Uhr, Pastor Sarx Ribnitz (Kirche) So 17 Uhr Christvesper mit Chor, Pastorin Attula, 22 Uhr Christmette, Pastorin Attula, Mo 10 Uhr mit Kindergottesdienst, Prädikantin Schacky, Di 10 Uhr, Pastorin Attula Sanitz (Kirche) So 17 Uhr Christvesper, 22 Uhr Christnacht, Mo 10 Uhr, Di 17 Uhr mit Chor Kröpelin (Kirche) So 16 Uhr Christvesper, 17.30 Uhr Christvesper im Seniorenheim, Mo 10 Uhr, Di 10 Uhr Steffenshagen (Kirche) So 17 Uhr Christvesper mit Chorgesang, Mo 10 Uhr mit Abendmahl Retschow (Gemeinderaum) Di 10 Uhr mit Abendmahl Lukaskirche Graal-Müritz So 14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, Pastorin Pfendt, 16 Uhr Christvesper mit Posaunen, Prädikant Jördens, 17.30 Uhr Christvesper, Pastorin Pfendt, 22 Uhr Christnacht, Pastorin Pfendt, Mo 10 Uhr mit Abendmahl, Pastorin Pfendt, Di 10 Uhr, Pastorin Pfendt Thomas-Morus-Kirche So 10 Uhr, Pastorin Ott Kantor Düwell, 15 Uhr mit Weihnachtsspiel, Pastorin Froesa-Schmidt, Mo 11.15 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl, Pastorin Ott Tessin (Kirche) So 15.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, 22 Uhr, Di 10.15 Uhr mit Abendmahl Vilz (Kirche) So 14 Uhr Christvesper mit Krippenspiel Thelkow (Kirche) So 17 Uhr Christvesper, Di 9 Uhr mit Abendmahl Cammin (Kirche) So 17 Uhr Pastor Frenzel Petschow (Kirche) So 15 Uhr, Di 10 Uhr Pastor FrenzelChristuskirche Sa 8.30, So 9 Uhr Eucharistierfeier, 15 Uhr Andacht, 17 und 22 Uhr Mette St. Josef Kirche So 10.30 Uhr Eucharistierfeier, 22 Uhr Christmette St. Franziskus Sa 15 Uhr, So 15.30 Uhr Wortgottesdienst St.-Thomas- Morus Sa 18 Uhr Heilige Messe, So 17 Uhr Kindermesse, 22 Uhr Christmette Maria Meeresstern So 18 Uhr ChristmetteNeuapostolische Kirche So 15 Uhr Krippenspiel, Mo 10 Uhr Pauluskirche So 10, Mo 10 und Di 10 Uhr Adventgemeinde Sa 9.30 Uhr Evangelisch-Methodistische Kirche So 16 Uhr Christvesper, Mo 9.30 Uhr Evangelisch- Freikirchliche Gemeinde So 10 Uhr Gospelzentrum So 15 Uhr in der Frieda 23