Rostock : Denkmal Wasserturm wird saniert

erstellt am 31.Dez.2017 | 05:00 Uhr

Im Frühjahr startet die aufwendige Sanierung des historischen Wasserturms in der Blücherstraße. Er zählt zu den bedeutendsten technischen Denkmälern der Hansestadt, ist aber aufgrund seiner stark verschlissenen Fassade in Gefahr. Seit Jahren dringt Feuchtigkeit in das Mauerwerk ein, die sich bei Frost ausdehnt und so die Ziegel beschädigt.

Um die historisch wertvolle Bausubstanz zu retten, plant der Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung (KOE) schon länger die Sanierung. Jetzt steht auch die Finanzierung: „Wir haben die Bestätigung erhalten, dass rund 1,8 Millionen Euro Landesfördermittel aus dem Programm Städtebaulicher Denkmalschutz-Ost 2017 für den Wasserturm zur Verfügung stehen“, sagt KOE-Chefin Sigrid Hecht. Mit dem Geld soll in den kommenden zwei Jahren die äußere Hülle des Bauwerks repariert werden. „Die Prozedur ist sehr aufwendig. Die Mauerwerkflächen sind durch reich profilierte Friese und durch Muster aus glasierten Steinen gegliedert. Jeder Stein ist einzigartig und muss auf Schäden untersucht werden“, erklärt Hecht.

Übernehmen wird diese Aufgabe der Rostocker Architekt Rainer Grebin, der mit der Sanierung von Denkmälern bestens vertraut ist. Unter anderem hat sein Büro das Universitätshauptgebäude und das Betriebsgebäude der Eurawasser Nord GmbH, das ehemalige Wasserwerk, instand gesetzt. Nachdem der Turm im Frühjahr mit einem beheizbaren Gerüst ummantelt und durch eine Plane vor weiterem Wassereintritt geschützt wird, kann die Bestandsaufnahme der historischen Steine beginnen. „Wir rechnen damit, dass etwa 50 Steinformate verwendet wurden. Für jedes dieser Formate wird eine 3D-Zeichnung angefertigt, anhand derer die Steine später individuell nachgebrannt werden können“, erklärt die KOE-Chefin.

Zwischen den Jahren 1991 und 1995 wurde der Wasserturm schon einmal instand gesetzt. In diesem Zusammenhang wurden auch Geschossdecken, ein Treppenhaus sowie ein Aufzug eingebaut. Nun muss die gesamte Gebäudehülle nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten saniert werden. Dazu gehören die Trockenlegung des Fundamentes, die vollständige Bauwerksabdichtung, der Austausch und die Eindichtung der Fenster und Außentüren sowie die Erneuerung der Dachbeläge. Die Projektumsetzung erfolgt in enger Abstimmung mit den zuständigen Fachämtern. Die vorläufig ermittelten Gesamtbaukosten liegen bei rund 3,2 Millionen Euro. „Die genauen Baukosten und die Dauer der Sanierung können jedoch erst nach einem genauen Aufmaß der Schädigungen ermittelt werden“, erklärt Hecht.

Errichtet wurde der Wasserturm im Jahr 1903 auf Grundlage der Planungen des Stadtbauarchitekten Gustav Dehn. Der Stil orientierte sich an der damals üblichen Mauerwerksbauweise und nimmt Bezug auf das von Gottlieb Ludwig Möckel entworfene Ständehaus. Zugleich erinnert der Turm gestalterisch an den Zwingerbau von 1526/32, der bis 1849 unmittelbar vor dem Steintor stand. Mit seinen sieben Türmchen und den sechs Zwischengiebeln ist er ein Beispiel für neogotische Backsteinkunst.

Außer Betrieb ging der Wasserturm erst 1959. Der Stahlbehälter im Inneren mit einem Durchmesser von 16 Metern konnte ein Volumen von 800 Kubikmetern Wasser fassen. Das Bauwerk galt zusammen mit dem 1894 errichteten Wasserwerk als wichtiger Bestandteil zur Wasserversorgung Rostocks. Heute dient er als Depot für das Kulturhistorische Museum. Fehlender Tageslichteinfall, das gleichbleibende Klima im Innenraum sowie ein hoher Grad an Einbruchsicherheit bieten ideale Bedingungen für empfindliche Kunstgüter.