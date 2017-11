Rostock : Bunte Lichter erfüllen die City

vergrößern 1 von 5 1 von 5









von Katrin Zimmer

erstellt am 07.Nov.2017 | 08:00 Uhr

Kurz nach Einbruch der Dämmerung, als es gerade dunkel genug ist, um leuchtende Pois durch die Luft wirbeln zu sehen und sich am Licht von Millionen LED-Lämpchen zu erfreuen, haben die Stadtwerke gestern mit mehreren Hundert Besuchern die 16. Rostocker Lichtwoche auf dem Universitätsplatz eröffnet. Bis zum Sonnabend will der Energieversorger mit Kunst, Musik und Unterhaltungsprogramm zahlreiche Besucher in die Innenstadt ziehen.

„Wir wollen Licht, Wärme und Energie in die Stadt bringen und den Rostockern auch etwas zurückgeben“, sagt Stadtwerke-Vorstand Ute Römer. Dann drückte sie den Startknopf zu einer atemberaubenden Pixel-Mapping-Show, die neben farbenfrohen und futuristischen auch maritime Motive an die Fassade von Tourist-Information und Barocksaal warf.

Die Stadtwerke verstünden sich nicht nur als Energieversorger, sondern unterstützten auch Kunst, Kultur und Sport in der Hansestadt, so Römer. Deshalb seien auch in diesem Jahr historische Stadtführungen mit Laternenwärtern, die Konzerte der Schüler der Young Academy Rostock (yaro) und die Kunst auf der Treppe mit Studenten der Hochschule für Musik und Theater (HMT) wieder Teil der erhellenden Woche. „Unsere Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die Veranstaltungen immer gern besucht werden“, sagt Römer.

Die Lichtwoche sei jedes Jahr ein echter Familientreffpunkt, sagt die Rostockerin Anett Böhrer-Schulz, wobei sie gleichermaßen auch mit Kollegen den Besuch auf dem erhellenden Fest anstrebe. Auch Franziska Richter ließ sich die Eröffnung gestern nicht entgehen: „Ich komme jedes Jahr. Dieses Jahr erstmals mit meiner kleinen Tochter.“ Wobei es für die einjährige Frieda fast schon etwas spät sei, so die junge Mutter.

Das Programm der 16. Rostocker Lichtwoche • täglich: 14 bis 18 Uhr Laterne basteln im Stadtwerkezelt auf dem Universitätsplatz, 17 bis 17.30 Uhr historische Stadtführungen mit Laternenwärter, Treffpunkt Stadtwerkezelt • morgen: 18 Uhr Straßenkunst „LED-Robotman“ auf Stelzen, 18.30 Uhr Kunst auf der Treppe im Haus der Stadtwerke mit Künstlern der HMT • Mittwoch: 18 Uhr Straßenkunst mit zwei bezaubernden Lichtfeen und Wunschritualen,18.30 Uhr Kunst auf der Treppe im Haus der Stadtwerke • Donnerstag: 18 Uhr Straßenkunst: Sonnenfee Aloresia verschenkt Lichtkugeln und wird vom Feuertroll Tic-Tac begleitet, 18.30 Uhr Kunst auf der Treppe im Haus der Stadtwerke, 19 Uhr Benefizkonzert im Barocksaal mit Schülern der Young Academy Rostock • Freitag: 15 bis 19 Uhr Stromer, Maskottchen der Stadtwerke, auf dem Uniplatz, 17.30 Uhr Laternenumzug mit Jugendmusikkorps, Treffpunkt Schwaansches Tor, 19.15 bis 20.15 Uhr Kunst auf der Treppe im Haus der Stadtwerke mit Poetry-Slam mit Anne Kalkbrenner • Sonnabend: 14.30 bis 15.30 Uhr Kunst auf der Treppe im Haus der Stadtwerke, anschließend Bühnenprogramm mit Feuershow, Magie mit Der Hexer, Livemusik mit ESCO, Jonglage-Show mit Till Pöhlmann, 18.30 Uhr Inszenierung „NeuLich(t)“ Teil 2 mit Feuerwerk