Rostock : Begrüßungsgeld wird ausgeweitet

von Torben Hinz

erstellt am 16.Nov.2017 | 12:00 Uhr

Die Hansestadt will Studenten auch weiterhin 150 Euro Begrüßungsgeld zahlen, sofern sie erstmals ihren Hauptwohnsitz in Rostock anmelden. Zudem soll die Regelung nun auch auf Auszubildende ausgedehnt werden. Eine entsprechende Vorlage hat das Rathaus in die Bürgerschaft eingebracht, die den Weg dafür auf Initiative der Grünen im Juli frei machte.

Bis Mitte Oktober hatten sich bereits 1084 Studenten umgemeldet. Die Hansestadt rechnet aber dank des gestarteten Wintersemesters noch mit einem deutlichen Anstieg. Im vergangenen Jahr meldeten insgesamt 2186 Studenten ihren Hauptwohnsitz in Rostock an, im Jahr zuvor 1942 und 2014 waren es 1786. Das spült viel Geld in Rostocks Stadtkasse: „Jeder Ausgabe des Begrüßungsgeldes in Höhe von 150 Euro steht eine Einnahme von derzeit 595,60 Euro aus dem Finanzausgleichsgesetz MV zu Buche“, heißt es in der Vorlage. Diesen Betrag pro Einwohner erhält jede Kommune. Bis Oktober 2015 hatte die Hansestadt den Studenten 100 Euro gezahlt, seitdem gilt der neue Satz – bald auch für Auszubildende. Von deren Seite erwartet das Rathaus allerdings keinen großen Ansturm. Denn „das Begrüßungsgeld wird als Einkommen berücksichtigt und führt daher im Monat des Zuflusses zu einer Minderung oder zum Wegfall der Leistungen des Hanse-Jobcenters“. Daher würden nur diejenigen profitieren, die ihren Lebensunterhalt ohne jegliche Form staatlicher Zuschüsse bestreiten können.

Und auch für die Hansestadt stellt die Anmeldung der Azubis ein Minusgeschäft dar. Zum einen erhält sie bei Ummeldung weniger Geld aus dem Schullastenausgleich für Einpendler an Rostocker Berufsschulen. Zum anderen bekommt sie die Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz erst mit zwei Jahren Verspätung ausgezahlt. Bei geschätzten 300 von insgesamt 2655 Auszubildenden, die sich für eine Ummeldung entscheiden, müsste die Stadt daher in den nächsten beiden Jahren jeweils knapp 103 000 Euro vorschießen. Erst ab 2020 erhielte sie dank der Zuweisungen knapp 76 000 Euro als Gewinn. Aber: „Das Begrüßungsgeld für Auszubildende ist nicht nur nach den finanziellen Aspekten zu beurteilen“, heißt es in der Vorlage. So drücke es beispielsweise die Wertschätzung der beruflichen Bildung aus und stelle diese mit der akademischen Bildung auf eine Stufe.

Damit die Neuregelung greift, muss die Bürgerschaft ihr noch zustimmen. Sie diskutiert voraussichtlich im Dezember.