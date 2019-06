Blitzumfrage : Wer wird neuer OB von Rostock?

In drei Tagen ist es soweit: Rostock hat die Wahl! Claus Ruhe Madsen und Steffen Bockhahn treten in einer Stichwahl an. In einer Blitzumfrage wollen wir wissen: Wen würden Sie wählen, wenn Sie heute an die Urne müssten?

von nnn.de

12. Juni 2019, 19:06 Uhr

Wollen Sie sich vor Ihrer Stimmenabgabe erst noch einmal ein Bild von den Kandidaten machen? Dann lesen Sie unsere Beiträge von den Treffen heute mit Madsen und Bockhahn:

