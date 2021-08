Ausstellungen : Zwei künstlerische Doppel in Warnemünde erleben

Bei einer Premiere im Kurhaus sind großformatige Werke von Anna Bittersohl und Horst Kistner zu sehen. Und in der Galerie von Anke Tölle stellen Vater und Sohn Rainer und Till Dörner aus.

Warnemünde | Großformatige Bilder und Fotos angemessen präsentieren zu können, davon hat der Warnemünder Alexander Gehrke von der Galerie Joost van Mar schon lange geträumt. Allerdings kam seine Galerie in der Alexandrinenstraße 52 dafür räumlich an ihre Grenzen. Jetzt erfüllt er sich und Kunstfreunden diesen Wunsch. Passt auch dazu: Galerist will Bilder der Leipzi...

