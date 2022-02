Warnemünde : Zusätzliches Personal soll Ordnung am Strand kontrollieren

Um die Präsenz der Strandvögte in Warnemünde und Markgrafenheide zu verstärken, sollen 2023 zwei zusätzliche Stellen geschaffen werden – so der Plan von Rostocks Innensenator Chris von Wrycz Rekowski.

Warnemünde/Makrgrafenheide | Insgesamt 17 Kilometer Strand fallen in die Zuständigkeit der Strandvögte von Warnemünde und Markgrafenheide, die dort unter anderem die Einhaltung der Verbote kontrollieren. Diesen Bereich will Rostocks Ordnungssenator Chris von Wrycz Rekowski künftig aufstocken und so die personelle Situation verbessern. Das versprach er in der Ortsbeiratssitzung de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.