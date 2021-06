Mehr Platz zum Leben : Wiro baut in Markgrafenheide auch familienfreundliche Wohnungen

In das Vorhaben in der Albin-Köbis-Straße investiert die Wiro 4,5 Millionen Euro. Dort soll ein Mix aus verschieden großen Apartements und einer Arztpraxis entstehen.

Markgrafenheide | Seit einigen Wochen laufen die Arbeiten in der Albin-Köbis-Straße in Markgrafenheide bereits. Dort lässt das kommunale Unternehmen Wiro neue Wohnungen bauen. Entstehen sollen in dem Quartier auch Unterkünfte mit drei oder vier Zimmern mit bis zu 100 Quadratmetern Wohnfläche. Die Wiro wolle so auch dem Wunsch nach familienfreundlichem Wohnraum in Markgr...

