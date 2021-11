Warnemünde : Kleiner Weihnachtsmarkt im Heimatmuseum eröffnet am Wochenende

Am 27. November wird Besuchern ein Programm mit Basteln, Musik und Quiz im alten Fischerhaus in der Alexandrinenstraße 31 geboten. Der Eintritt ist frei.

Warnemünde | Am ersten Advenswochenende findet erstmals im Heimatmuseum Warnemünde, Alexandrinenstraße 31, ein kleiner Weihnachtsmarkt statt. Geöffnet ist dieser am 27. November zwischen 16 bis 20 Uhr im unter Denkmalschutz stehenden ehemaligen Fischerhaus. Musikalisch begrüßt werden die Gäste an diesem Tag vom Warnemünder Drehorgelspieler Hartmut Voß, der unte...

