Tiefbauarbeiten in Warnemünde : Wasserleitungen am Alten Strom werden saniert

Die Rohre weisen altersbedingte Schäden auf und werden deshalb ab Montag instand gesetzt. Insgesamt werden die Bauarbeiten fünf bis sechs Monate andauern.

Warnemünde | Die Schmutz- und Regenwassersysteme am Alten Strom in Warnemünde müssen saniert werden. Am Montag starten die Arbeiten dafür, teilte Nordwasser mit. Die Maßnahme wird notwendig, da die Rohre der historischen Meile mittlerweile altersbedingte Schäden aufweisen. Laut Nordwasser-Sprecherin Bettina Kalnins wird das Leitungssystem im Zuge der notwendigen S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.