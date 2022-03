Warnemünde : Anglerverein will mit Sanitärcontainer Infrastruktur verbessern

Die Aufregung um zu hohe Methangaswerte auf der Deponie Weidenweg ist vom Tisch. Jörg Hoppe vom Anglerverein wandte sich trotzdem erneut ans Liegenschaftsamt. Die Angler wünschen sich dort eine sichere Perspektive.

Warnemünde | Bei der nächsten Ortsbeiratssitzung in Warnemünde will sich Jörg Hoppe, Vorsitzende des Warnemünder Anglervereins, erneut an das ehrenamtliche Bürgergremium wenden. „Das Problem mit den hohen Methangaswerten ist zum Glück nach den baulichen Veränderungen der Gasfenster und dem Befeuchten der Filter vom Tisch“, sagt er. Geblieben ist allerdings der Wun...

