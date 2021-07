Warnemünde : Beide Ortsgruppen der Volkssolidarität schließen sich zusammen

Geleitet wird die Warnemünder Gruppe künftig von Brigitte Krauß. Brigitte Schneider ist ihre Stellvertreterin. Die Listensammlung startet am 7. August.

Warnemünde | Sie haben nicht nur den gleichen Vornamen, sie sind auch sonst ein gutes Team: Brigitte Schneider und Brigitte Krauß leiten seit Jahren in Warnemünde und Umgebung die Ortsgruppen der Volkssolidarität (VS). Bisher stand die 83-jährige Brigitte Schneider an der Spitze der Gruppe 7 und die 73-jährige Brigitte Krauß Leiterin der Gruppe 6. Diese sind jetzt...

