Best Western Hotel Warnemünde : Neuer Investor will weiter für den Erhalt werben

Kay Dau will Best Western Hotel für weitere fünf Jahre unverändert weiterführen. Der Ortsbeirat Warnemünde begrüßt das.

von Stefan Menzel

31. August 2020, 18:36 Uhr

Rostock | Gibt es eine zweite Chance für die Mitarbeiter des Best Western Hotels in der Warnemünder Parkstraße? Nach der Ankündigung der Hansestadt, einen Pachtvertrag für die Immobilie nicht verlängern zu wollen und diesen im nächsten Jahr zu kündigen, bekräftigt ein Rostocker Investorentrio seine Bereitschaft, den gesamten Komplex in unveränderter Form weiterführen zu wollen.

Für die Nutzung von weiteren fünf Jahren ab 2022 werden höhere Mietzahlungen und eine Aufwertung des Areals vorgeschlagen. Der Ortsbeirat begrüßt die Initiative.

Aktuell wird das Objekt noch von der Stadt Gelsenkirchen gepachtet. Sie hatte es Anfang der 90er-Jahre zu Konditionen angemietet, die deutlich zu Ungunsten der Hansestadt Rostock ausfielen.

Weiterlesen: Gezerre um Hotel zwischen Rostock und Gelsenkirchen



Durch eine Übernahme könnten 150 Arbeitsplätze gesichert werden

"Für mich wäre es ein schöner Gedanke, wenn es eine nahtlose Fortsetzung geben könnte", sagte Kay Dau. Der ehemalige Geschäftsführer des Best Western Hotels will zusammen mit Sven Olsen, dem Geschäftsführer der Ecolea-Schule, und Anthanaisios Plexidas, dem Inhaber des griechischen Restaurants Philoxenia, die gesamte Immobilie übernehmen. Olsen und Plexidas sind wie das Best Western Hotel aktuell Mieter bei der Beteiligungsgesellschaft Gelsen-Log aus Gelsenkirchen.

Heiner Lukas Beisert





Auf NNN-Anfrage stellte Dau sein Angebot vor: Nach Ablauf des Pachtvertrags mit Gelsen-Log 2022 wollen die Investoren für weitere fünf Jahre die Immobilie übernehmen. Dafür könne die Stadt Rostock dann eine deutlich höhere Mietzahlung erwarten.



Außerdem soll das Äußere des Hotels aufgewertet werden. Konkrete Vorstellungen hat Dau bereits für eine Bar, die auf dem Hoteldach entstehen würde. Zudem könnten alle rund 150 Arbeitsplätze am Standort gesichert werden. "Damit hätten wir nur Gewinner", so der Investor. Denn die Stadt hätte für eigene Planungen auf dem Areal Zeit gewonnen und die Immobilie würde nicht leer stehen.

Dau will Gespräch mit Bürgerschaftsmitgliedern suchen

Doch in Gesprächen, die Dau bereits mit dem Rostocker Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung (KOE) geführt habe, sei das Projekt abgelehnt worden. Deshalb will der Unternehmer jetzt Gespräche mit den Fraktionen in der Bürgerschaft suchen, um vielleicht doch noch mit seinem Angebot zu überzeugen.

Der Ortsbeiratsvorsitzende von Warnemünde, Werner Fischer (Linke), hält es für naheliegend, wenn einer der jetzigen Mieter die Geschäfte zumindest vorübergehend weiterführen würde. Jedoch sollten die Einnahmen für die Stadtkasse angemessen sein.

Nach NNN-Informationen bezahlt der jetzige Pächter Gelsen-Log lediglich 100.000 Euro pro Jahr für das gesamte Objekt.



Dass die Stadt die Immobilie in der jetzigen Form weiterführt, sieht Fischer nicht. "Die Stadt ist kein klassischer Betreiber von Hotelanlagen." Auch ein Verkauf stehe nicht zur Debatte, denn ein Bürgerschaftsbeschluss würde das verbieten.