Wartungsarbeiten in Warnemünde : Bahnhofsbrücke am Donnerstag für Fußgänger gesperrt

Die Maßnahme wird notwendig, um die Funktionsfähigkeit des Bauwerks weiterhin zu gewährleisten.

Warnemünde | Eine wichtige Routine-Arbeit steht an: Am Donnerstag werden an der denkmalgeschützten Drehbrücke in Warnemünde Wartungsarbeiten durchgeführt. „Für die Drehung der Brücke muss das Bauwerk für den Fußgängerverkehr in der Zeit von 10 bis 10.30 Uhr voll gesperrt werden“, teilte das Rathaus am Dienstag mit. Während dieser Zeit besteht die Möglichkeit, den ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.