Guten Morgen, Rostock : Vielen Unternehmern steht das Wasser bis zum Hals

Der Lockdown bringt viele Geschäftsleute in große Not, für die sie nichts können, bedauert NNN-Redakteurin Maria Pistor.

Rostock | Neulich sah ich in Elmenhorst beim Einkaufen eine so perfekt geschminkte Verkäuferin, die aussah, als käme sie direkt von der Kosmetik. Ich will ihr nicht die Schwarzarbeit einer Freundin unterstellen, aber es wirkte schon sehr professionell. Und das in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.