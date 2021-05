Warnemünde : Auf dem Friedhof werden Flächen umgestaltet

Die Nachnutzung von großen Familiengrabstätten und deren Steinen - das gehört zu den neuen Ideen.

Warnemünde | In jedem Jahr lassen sich Caroline Troschke, Abteilungsleiterin für Friedhöfe im Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege und ihre Kollegin Martina Freund etwas Neues einfallen, um den Neuen Friedhof in Warnemünde umzugestalten. In diesem Jahr gehe es darum, sechs ausgelaufene große Familiengrabstätten weiter zu entwickeln. Vor allem wenn ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.