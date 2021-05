Nach dem Baustopp in Warnemünde : Unternehmer dürfen für die Strandgäste aufbauen

Strandkörbe, gastronomische Versorgung, sportliche Aktivitäten am Wasser: In den Seebädern ist der Startschuss zum Aufbau am Strand gefallen.

Warnemünde | In den Gesichtern der Unternehmer am Strand von Warnemünde war an diesem Freitag vieles abzulesen: Spannung, Erleichterung, Sorge und Ratlosigkeit. Im Streit um die Strandoase Treichel und die gastronomische Versorgung am Strand sowie die Diskussionen um den B-Plan gab es reichlich Ärger. Genau genommen waren alle am Strand vorhandenen Bauten illegal. ...

