Warnemünde : Traveler-Shop schließt nach zehn Jahren

Auch die Postfiliale im Shop soll geschlossen werden.

Warnemünde | Für Peggy und Thomas Haase vom Traveler-Shop in der Lortzingstraße 19 in Warnemünde sind die Tage ihres Geschäftes gezählt. Sie müssen schließen. „Unser Mietvertrag läuft zum 31. August aus, das ist alles sauber gelaufen, auch wenn wir ihn lieber verlängert hätten“, sagte Thomas Haase. „Wir sind unseren Kunden sehr dankbar für die Treue“, so der 57-Jäh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.