Warnemünde : Trauerfeier für Rostocks Stadtarchitekten Christoph Weinhold

Der langjährige Stadtarchitekt ist am 2. November im Alter von 78 Jahren an den Folgen einer Erkrankung gestorben. Zur Trauerfeier in der Warnemünder Kirche kamen Freunde und Weggefährten.

Warnemünde | Ein erfolgreiches und erfülltes Leben ist am 2. November zu Ende gegangen. An diesem Tag ist Christoph Weinhold, der langjährige Stadtarchitekt von Rostock, im Alter von 78 Jahren gestorben. Er hatte dieses verantwortungsvolle Amt von 1990 bis 2008 inne und Spuren in der Hansestadt hinterlassen. Etwa 100 Trauergäste in der Warnemünder Kirche Vie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.