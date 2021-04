Warnemünde : Test der Aidasol mit der Landstromanlage verlief erfolgreich

Einige Fehler der neuen Anlage wurden durch den Test aufgedeckt.

Warnemünde | Spannung bei allen Beteiligten war enorm groß, die Erleichterung ist es ebenfalls. Der Test der Landstromanlage in Warnemünde an der Aidasol geht als Erfolg in die Geschichte der heimischen Reederei und der Stadt Rostock ein. Seit Sonnabend erfolgten Tests mit Experten an diesem ausgewählten Schiff der Kussmund-Flotte. „Während des Schiffsintegrationst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.