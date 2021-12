Stromschnack aus Warnemünde : Das verwehte Teichhuhn

Im NNN-Stromschnack greift Reporter Malte Fuchs Dinge auf, die die Menschen in und um Warnemünde erfreuen oder ärgern.

Warnemünde | Wie ich höre und auch selbst sehen konnte: Beim Sturm der vergangenen Tage kam ja so mancher Warnemünder etwas zerzaust nach Hause. Doch immerhin lernen Passanten ihr warmes Zuhause so einmal mehr wert zu schätzen. Ganz so viel Glück hat die Tierwelt nicht. So etwa ein Teichhuhn, das Naturexpertin Erika Schulz am Alten Strom entdeckt hat. Diese nicht ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.