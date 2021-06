Hinrichshagen : Tempo 30 wird nicht erlassen

Nur im Falle einer Gefahrenlage darf man Beschränkungen anordnen.

Hinrichshagen | Der Ortsbeirat Markgrafenheide will mehr Sicherheit auf den Straßen. Um das zu erreichen, wollten sie in der Markgrafenheider Straße in Hinrichshagen ein verkehrsberuhigte Zone mit Tempo 30 einführen. Am Mittwoch teilte das zuständige Ortsamt Groß Klein auf der Sitzung des Ortsbeirates jedoch mit, dass dies nicht machbar sei. Die zulässige Höchstgesch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.