Oberstabsbootsmann in Hohe Düne : Steffen Gehrke ist Bindeglied zwischen Marine und Stadt

Vom Wesen und den Stärken her, ist der 49-Jährige der perfekte Mann für seinen Job. Der Standortfeldwebel ist Ansprechpartner für seine Kollegen und vermittelt zwischen Marine und allen Behörden der Stadt.

Hohe Düne | Dass sein früherer Beruf als Schäfer Oberstabsbootsmann Steffen Gehrke in seinem jetzigen Aufgabengebiet im Marinestützpunkt Hohe Düne einmal so nützlich sein würde, vermutet kaum einer. „Als Schäfer war ich für 1500 Tiere zuständig, für die Ausbildung der Hunde und die Betreuung der Pferde“, erzählt der 49-Jährige. In diesem großen Verantwortungsgefü...

