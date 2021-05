Leichtathletikstadion Warnemünde : Stadt investiert 37.000 Euro in Sanierung der Laufbahnen

Auch die Weitsprunggrube soll wieder nutzbar gemacht werden. Ortsbeirat fordert Maßnahme noch 2021 durchzuführen.

Warnemünde | Mit ihrer Kritik am desolaten Zustand des Leichtathletikstadions in Warnemünde halten Siegfried Krüger, Günter Metelmann und Gottfried Behrens vom SV Warnemünde 1949 schon lange nicht mehr zurück. Im Gegenteil, wie die Wehen bei einer Geburt nimmt sie an Stärke und der Frequenz deutlich zu. „Der Zustand ist katastrophal, die Anlage kaum noch nutzbar“, ...

