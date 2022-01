Forderung des Ortsbeirates Warnemünde : Rostock soll Ferienwohnungen in Diedrichshagen zählen

Der Warnemünder Ortsbeirat fürchtet, dass der Wildwuchs von Ferienwohnungen in Diedrichshagen wie in Warnemünde zur Verknappung von Wohnraum führen kann. Deshalb fordert er von der Verwaltung eine Bestandsaufnahme.

Diedrichshagen | Die Anzahl der Ferienwohnungen in Diedrichshagen soll gegenüber dem verfügbarem Wohnraum nicht die Überhand gewinnen. So zumindest sehen es die Mitglieder des Ortsbeirates Warnemünde. In einem Antrag fordern sie Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) und die Verwaltung wiederholt dazu auf, eine Bestandserfassung der Ferienwohnungen i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.