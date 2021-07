Global Junior Golf Tour : Charlotte Ritter erhält Sonderpreis in Warnemünde

Am Rande des Wettbewerbs in Diedirchshagen gelingt der jungen Sportlerin nn . Dafür erhält sie einen Sonderpreis von Ronny Pollack.

Diedrichshagen | Am Rande der Global Junior Golf Tour auf dem Warnemünder Golfplatz hat sich eine Nachricht wie ein Lauffeuer verbreitet: Der 15-jährigen Münchnerin Charlotte Ritter vom Münchner Golf Club (MGC) war am Freitag eine Sensation gelungen. „Ein so genannter Hole One“, erklärte Andreas Wilmer, Manager der Golfanlage Warnemünde. „Bei Amateuren liegt die Chanc...

