Starkregen in Hohe Düne : Rostock will Überflutung auf Platz des Friedens stoppen

Aktuell werden Planungen aufgenommen, damit eine zentrale Grünfläche als Zwischenspeicher dienen kann.

Hohe Düne/Markgrafenheide | In Hohe Düne ist es schon lange bekannt: Bei Starkregen wird der Platz des Friedens regelmäßig überflutet. Nun reagiert die Stadt und will die Planungen für eine Lösung aufnehmen. Dafür könnte die Grünfläche auf dem Platz eine zentrale Rolle spielen. Eine „hochgefährliche Senklage“ sei das Gebiet in Hohe Düne laut dem Entwässerungskonzept der Hansestad...

